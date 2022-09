Levadia uus juhendaja: eelmise peatreeneri visioon ei sobinud klubile

Eesti valitsev jalgpallimeister FCI Levadia teatas neljapäeval, et on lõpetanud koostöö esindusmeeskonna peatreeneri Maksõm Kalõnõtšenkoga. Esindusmeeskonna peatreeneri kohusetäitjaks määrati Nikita Andreev, kelle sõnul said Kalõnõtšenko vallandamise puhul määravaks lahkhelid klubi juhtkonnaga.