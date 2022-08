Tugi: meetreid oleks võinud küll juures olla

Neljapäeva hommikul odaviskamise kvalifikatsioonivoorust Tugi edasi ei pääsenud. Tugi EM-i parimaks tulemuseks oli 54.38, mis tagas talle 18. koha. Viimasest finalistist jäi puudu veidi üle kolme meetri, kuid võistlustelt lahkub eestlanna siiski positiivselt.

"Mul oli väga äge emotsioon. Meetreid oleks võinud küll juures olla. 57-ga (meetriga -toim.) oli kaheteistkümnes koht. Oli tehtav küll."

Vaatamata heale tundele ja soojendusele, ei suutnud eestlanna endale finaalikohta tagada.

"Juba hakkab selline hooaja lõpp tulema, natuke rabe on. Peale viset õlg annab tunda, et väsinud on," kommenteeris Tugi.

"Eeltöö kodus oleks võinud paremini minna. Väga ei valmistunud ka euroopakateks. See tuli ootamatult. See viis võistlust tuli napilt kokku, oligi üllatus, et sain peale," lisas Tugil, kes ei täitnud EM-i normi, vaid pääses suurvõistlusele reitinguga.

"Väga palju häid emotsioone võtan kaasa. Motivatsioon on nüüd laes, et

järgmine aasta ise olla nende tippudega koos seal finaalis ja võistelda kõrgemate kohtade eest."