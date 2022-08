FCI Levadiaga liitub 19-aastane Tadžikistani ründaja

19-aastane Soirov pallis seni Tadžikistani kõrgliigas FC Istikloli ridades, kus jõudis kirja saada 60 mängu ja 28 väravat. Lisaks on noore mängumehe saldos seitse mängu Tadžikistani A-koondises. Levadia treeningutega saab klubi värske täiendus liituda siis, kui Soirovile väljastatakse vastav tööviisa.

FCI Levadia spordidirektor Tarmo Kink: "Rustami näol on tegu andeka noormängijaga, kes suudab mängida nii ründes kui paremal äärel. Lisaks on ta mänginud Aasia Champions League'is ja esindanud rahvuskoondist. Meile jäi ta silma oma nahaalsuse, hea kiiruse ja tehnika poolest. Usun, et tal on kõik omadused olemas, et ka Euroopa jalgpallis läbi lüüa. Meie asi on teda nüüd edasi arendada ja loodame, et noormees saab kiiresti meie treeningutega liituda."