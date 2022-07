Jesse Lingard mängib järgmisel hooajal Nottinghami Forestis

29-aastane Lingard suundus Nottinghami pärast lepingu lõppemist Manchester Unitedis. Uue klubiga sõlmis ta üheaastase lepingu.

Lingard esindas Manchester Unitedit 232 kohtumises. Ühtlasi on ta mänginud Leicester Citys, Birmingham Citys, Brighton and Hove Albionis, Derby Countys ja West Ham Unitedis.

He's back. And so are we.#JLingz x #NFFC pic.twitter.com/RgMgaGuuwz