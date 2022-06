Levadia võttis kohustuslikud kolm punkti

Zakaria Beglarišvili viis juba teisel minutil Levadia penaltist juhtima, aga kuuendal minutil õnnestus Virgo Vallikul viigistada.

Avapoolaja viimasel minutil lõi Beglarišvili oma teise värava ja 68. minutil suurendas Rasmus Peetson eduseisu. Viimase värava lõi Marko Putincanin üleminutitel taas penaltist.

17 mängust 44 punkti kogunud Levadia on Premium liigas liidrikohal. Tallinna FC Flora jääb kolme silma kaugusele, aga neil on ka kaks mängu varuks. Pärnu on seitsme punktiga viimane.