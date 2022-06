Zenjovi kaks väravat aitasid Floral võita Kaljut

Mängu avavärava lõi Sergei Zenjov juba 7. minutil, kui Flora mängumees saatis kauni löögiga palli värava tagumisse nurka.

60. minutil suurendas Flora veelgi oma eduseisu, kui jälle tegi skoori Zenjov. Kaljul oli siiski ka oma võimalusi, kuid ei suutnud neid realiseerida.

Flora jagab üldtabelis liidrikohta FCI Levadiaga, kui mõlemal meeskonnal on kogutud 44 punkti. Floral on siiski üks mäng vähem peetud. Kalju asub tabelis jätkuvalt kolmandal kohal ning neil on koos 33 punkti.

Enne mängu:

Flora on Kalju vastu võitnud viimased kuus omavahelist mängu, sealhulgas oldi neist käesoleva hooaja neljandas voorus Sportland Arenal üle 2:1. Liigatabelis on Flora 15 mängust kogutud 41 punktiga teine, Kaljul on 33 silma. Liidriks on kaks mängu enam pidanud Levadia 44 punktiga.

Flora väravavahtide treener Aiko Orgla: "oleme mänguks hästi valmistunud ja tahame kindlasti kolm punkti koju jätta."

Karl-Romet Nõmm: "keeruline mäng keerulise vastasega. Meie eesmärk on sama mis alati. Kolm punkti!"

Nõmme Kalju poolkaitsja Pavel Marin: "ootame põnevusega pühapäevast mängu Floraga. Eesmärgiks seame endale kolm punkti. Tabelit vaadates on see väga hea võimalus jõuda lähemale meie otsesele konkurendile. Ootan palju rahvast tribüünidele ja eriti Kalju fänne, et üheskoos jõuda püstitatud eesmärgini."