Eesti klubid said teada võimalikud vastased eurosarjade teises eelringis

Tallinna FCI Levadia eurohooaeg algab 21. juunil Meistrite liiga eelturniiri poolfinaaliga, kus minnakse vastamisi Islandi klubiga Reykjaviki Vikingur ning edu korral ootab 24. juunil ees eelturniiri finaal, kus vastaseks on San Marino meeskonna La Fiorita ja andorralaste Inter Club d'Escaldes'i paari võitja.

Teisipäevase loosiga selgus, et eelturniiri võitja vastaseks on Meistrite liiga esimeses eelringis Rootsi valitsev meister Malmö FF. Juhul, kui Levadia võidab nii Meistrite liiga eelturniiri kui kohtumise Malmöga, ootab Meistrite liiga teises eelringis ees Kosovo klubi FC Ballkani ja Leedu tiimi FK Žalgiris paari võitja.

Kui Levadia võidab eelturniiri ja kaotab esimese eelringi kohtumise, jätkatakse võistlemist Konverentsiliiga teisest eelringist, kus minnakse vastamisi kas Walesi kõrgliiga ajaloo edukaima meeskonna The New Saints FC või Põhja-Iirimaa tipu Linfield FC-ga. Konverentsiliiga teises ringis jätkatakse ka juhul, kui Meistrite liiga eelturniiril jäädakse alla poolfinaalis või finaalis ning sel juhul tuleb vastane vastavalt kas Shamrock Rovers FC (Iirimaa) ja Hibernians FC (Malta) paarist või FC Pyunik (Armeenia) ja CFR Cluj (Rumeenia) paarist.

Tallinna FC Flora loositi teisipäeval Konverentsiliiga esimeses eelringis vastamisi Soome pronksi SJK Seinäjokiga ning kolmapäeval selgus, et edu korral on teise eelringi vastaseks norralaste Lilleström SK. Paide Linnameeskond, kelle esimeseks proovikiviks on Gruusia hõbemedalist Dinamo Tbilisi, läheb võidu korral teises eelringis vastamisi FC Ararat-Armeniaga (Armeenia). Konverentsiliiga esimese eelringi kohtumisi peetakse 7. ja 14. juulil ning Flora alustab võistlemist koduväljakul, Paide võõrsil.