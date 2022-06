Avalanche võitis meeletus väravatesajus Oilersi meeskonda

Mängu asus juhtima Oilersi meeskond, kui värava viskas Evander Kane. Avalanche'il oli kiirelt vastus olemas ning skoori tegid nii Joseph Taylor Compher kui ka nende meeskonna liider Nathan MacKinnon. Oilers viigistas seisu, kuid kolmandik lõppes ikkagi Avalanche'i eduseisul 3:2.

Teisel kolmandikul suutis Avalanche edu sisse teha ning minna juba 7:4 juhtima. Compher viskas oma teise värava ning veel olid täpsed Nazem Kadri, Mikko Rantanen ja Andrew Cogliano. Oilersi poolelt tegid skoori Ryan McLeod ja meeskonna staar Connor McDavid.

Olles kolmeväravalises kaotusseisus, suutis Oilers peaaegu mängu tagasi tulla, kui oma tabamused said kirja Derek Ryan ja Ryan Nugent-Hopkins. Oilers oli kõigest ühe värava kaugusel. Kolmandiku lõpus proovis Oilers kuue mehega Avalanche'i meeskonda üle mängida, kuid see lõppes siiski nii, et Gabriel Landeskog viskas litri tühja väravasse ning Avalanche võitis mängu 8:6.

Järgmine omavaheline kohtumine toimub reede varahommikul.