Särav duo vedas Oilersi 16-aastase pausi järel konverentsi finaali

Calgary läks neljapäevast kohtumist juhtima, aga suureskoorilisel teisel perioodil viskasid Edmontoni kasuks värava nii Zach Hyman, Darnell Nurse, Jesse Puljujärvi kui Evan Bouchard ja mäng läks lisaajale, kus võiduvärava autoriks oli NHL-i põhihooajal enim punkte kogunud Connor McDavid.

Tiimi teine staar Leon Draisaitl jagas mängus neli resultatiivset söötu, McDavid ja Draisaitl on mõlemad play-off'is seni kogunud 26 punkti. "Ta tähendab meie jaoks kõike," rääkis Draisaitl kohtumise järel McDavidist. "Ta on meie liider, ta on meie põhimees; tüüp, keda kõik tähtsal hetkel otsivad. Ta on seda teinud kogu hooaja, kogu oma karjääri jooksul. Ta on meie jaoks olnud imeline ja lõpuks saavad lihtsalt sõnad otsa."

Oilers mängis läänekonverentsi finaalis viimati aastal 2006, siis jõuti ka suurde finaali, kus jäädi alla Carolina Hurricanesile. Sellele järgnes kümme hooaega, mille jooksul ei jõutud isegi play-off'i. Seekord minnakse konverentsi finaalis vastamisi Colorado Avalanche'i ja St. Louis Bluesi vahelise mängu võitjaga, Colorado juhib seeriat 3:2.