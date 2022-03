Sivertsson: peame olema efektiivsemad, aga üldiselt tugev mäng

"See on mängudes tavaline, et on tõusud ja mõõnad. Ma arvan, et olime kaitses väga tugevad kuni mängisime kuus kuue vastu," kommenteeris Eesti peatreener Thomas Sivertsson ERR-ile.

Ta tõi välja ka vastaste palluri Nikola Bilyki tegutsemise. "Võtsime Bilykut väga hästi, aga kui nad mängisid seitsmekesi kuue vastu, siis ta tuli mängu tagasi ning see oli hea neile ja raske meile," sõnas rootslane.

"Siis kaotasime initsiatiivi. Peame olema efektiivsed, kui saame häid võimalusi või karistusviskeid, et selliseid mänge paberil paremate tiimide vastu võita. Aga üldiselt tugev mäng."

Võrreldes esimese mänguga võõrsil pani Eesti meeskond Sivertssoni sõnul kaitses juurde. "Selles mängus olid meie poisid igas kontaktis agressiivsemad. See on kindlasti midagi, mida tulevikku kaasa võtta. Iga kontakt tuleb pressida-pressida, suruda-suruda."

Sivertssoni sõnul väiksed asjad loevad. Oleks Rasmus Otsa pikk vise jõudnud lati asemel väravasse, siis toonuks see tabloole viigi. Eelnevalt oli Eesti vastaste taktikaga mõne rünnaku hästi toime tulla ja äkki see tabamus toonuks Austria mängupildis muudatuse.

Eesti koondise mängijat Dener Jaanimaad jäi painama kohtumise algus. "Meil on hea võimalus kodupubliku toel minna suure hooga peale ja me ei kasuta seda ära. Anname vastastele palle, ei viska ära oma viskeid - mängu algus oleks võinud olla agressiivsem," lausus ta.

"Igaühel võinuks olla vastutus palli ees - mida me rünnakul teeme. Hakkasime ajama Austriat taga, selle asemel, et teha neil asi keeruliseks, publik taha saada, et toetaks meid rohkem. Minna eduseisus poolajale."

"Eks me võitle alati lõpuni ja kõik on surmväsinud, annavad endast maksimumi," jätkas Jaanimaa. "Aga keskendumine - tihtipeale on see väga tähtis. Pead kontsentreeruma mängule."