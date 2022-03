Kalev Ermits teatas sportlaskarjääri lõpetamisest

"Nägemist laskesuusatamisele! Kätte on jõudnud kevadine aeg, kus hooajale tuleb mõtiskledes tagasi vaadata ning seekord minu puhul ka eelnevale 16 aastale. 2006. aastal otsustasin laskesuusatamist proovida ning sellest sai hetkega minu kirg. Läbi kümne hooaja olen osalenud MK-sarjas ning olen saanud kolmel korral võimaluse esindada Eestit olümpiamängudel," kirjutas Ermits ühismeedias.

"Läbi laskesuusatamise olen kohanud tuhandeid vingeid inimesi ning näinud palju maailma. See on olnud ikka tõsiselt lahe periood minu elus. Mis saab edasi? On keeruline täna öelda, kuid tunnen, et on aeg uute väljakutsetega edasi liikuda. Aitäh!"

Olümpiadebüüdi tegi Ermits 2014. aastal Sotšis peetud mängudel, kus ta saavutas individuaaldistantsil 69. ja meeskondlikus teatesõidus 17. koha. Neli aastat hiljem PyeongChangis teenis ta individuaaldistantsil 32., sprindis 36., jälitussõidus 41. ning teatesõidus 13. koha. Veebruaris sai ta Pekingis peetud olümpiamängudel individuaaldistantsil 78., sprindis 88. ning teatesõidus 15. koha.

MK-sarjas tegi Ermits oma karjääri parima võistluse 2016. aastal, kui USA-s peetud etapil lõpetas ta jälitussõidu 11. kohal. Tänavu oli tema parimaks tulemuseks 19. koht Ruhpoldingu etapi sprindis.

Eesti meistrivõistlustelt võitis Ermits kokku kolm kulda, viis hõbedat ja ühe pronksmedali ning 2016. ja 2018. aastal valiti ta Eesti parimaks meeslaskesuusatajaks.