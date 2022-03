Talihärm: rajal ergutati igal sammul - see oli super!

"Ma arvan, et kõik [oli maksimum] peale püstitiiru viimase märgi. Ülejäänust võtsin kõik. Tegin natuke isegi üle iseenda ootuste. Eesti publik lihtsalt toetas niiväga," lausus Talihärm ERR-ile.

Kodupubliku toetus oli eestlannadele kindlasti harjumatu. "Ma üritasin sellest võimalikult vähe mõelda ja keskendusin enda laskmise näpunäidetele, et keskendu ja keskendu päästmisele. Aga tagasi mõeldes oli tunne suurepärane! Rajal igal sammul ergutati - see oli super!"

Laupäeval on Otepää MK-etapil kavas ühisstardist sõidud, kuhu eestlastel asja pole. Intervjuu videoklipis on kuulda, kuidas reporter Alvar Tiisler viitab Talihärma jaoks uuele ülesandele. Olgu öeldud, et Talihärm veedab aga päeva ERR-i stuudios eksperdina.

Eestlannadest oli paremuselt teine Regina Oja, kes jättis üles kolm märki ja sai 54. koha. "Läksin suhteliselt julgelt, aga eks see on looduse omapära, et naistel korra kuus teatud toimingud toimivad ja kui täna hommikul seda tundsin, siis mõtlesin, et ilmselgelt tuleb plaan ümber mängida," sõnas ta.

"Ilmselgelt läheb praegu kehas energiat väga palju teise kohta. Kui esimesel tõusul tundsin, kuidas need jalad... no ei ole seda. Ma küll punnitasin väga-väga julgelt, aga sain kohe aru, et ei pea vastu," jätkas Oja.

"Suuresti esimeses tiirus maksin lõivu. Tundsin, et kui tahan midagi tiirus teha, siis pean rajal tagasi tõmbama. Mul lihtsalt ei ole seda energiat täna sada protsenti igale poole panna."