Simon: praegu on perfektne olla Prantsusmaa tiimis

"Ma olen mõistagi väga õnnelik. Ma arvan, et suusatamise poole pealt oli täiuslik päev. Mul oli väga hea tunne," lausus Simon, keda jäi pisut häirima, et ainus möödalask oli ühtlasi viimane lask.

Simon on senise karjääri jooksul teinud paremaid tulemusi jälitussõitudes ja ühisstardist sõitudes, vähem eraldistardist sõitudes. Prantslanna sõnul oli kordaminek Otepääl väga tähtis.

"Täna oli minu karjääri parim sprint. See on väga tore," sõnas ta ja kurvastas pisut, et seekord ei järgne sprindile jälitussõitu, kuhu oleks hea esimesena minna.

Simon kiitis ka Otepää MK-etappi ja oma võistkonda. "See on väga tore. Elame kohe staadioni taga. Nii et see on täiuslik. Hea tiim, hea atmosfäär. Praegu on perfektne olla Prantsusmaa tiimis."