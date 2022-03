Tomingas pidi meisterdama oma relvale Ukraina sümboolika kommipaberitest

Sinikollase sümboolika kasutamine oli Tominga jaoks eriliselt tähtis seetõttu, et tema isa lähedane inimene jäi Ukraina sõjakeerisesse kinni. Olgugi, et ta ei viibi otseses sõjakoldes, on riigist välja saamine peaaegu võimatu. Ta elab hetkel Kirovogradi oblastis, kus ta kodu lähedal on vaenlastele üsna ahvatlev sõjaväebaas ja lennujaam ning õhuhäiresireenid undavad pidevalt ja varjendisse joosta tuleb päeva jooksul korduvalt, kirjutas Tomingas Topauto laskesuusablogis.

"Võistluspäeva hommikul läksin staadionile veidi varem, et relv sinikollaseks teipida. Aga paraku polnud teibid võistluskeskusesse jõudnud ja süda tilkus verd, sest lubadus Ukrainale läbi telepildi toetust avaldada oli ju antud. Otsisin siis muid võimalikke viise kuskilt kollast ja sinist leida, aga tuhkagi. Tiimi bussi läbi kammides hakkas viimases hädas silma poolik M&M's kommide pakk. Valasin kommid välja, lõikasin võimalikult suure kollase osa pakendist välja ja teipisin relvale. Sinise leidmine niivõrd keeruline polnud, selles toonis pabereid vedeles igal pool." kirjeldas Tomingas.

Tomingas avaldas, et alanud sõda mõjutas teda psühholoogiliselt ning jättis jälje eelmise etapi sõiduvormile.

"Viimased nädal aega olen öö läbi unes kaevikuid kaevanud ja kuhugi varjendisse jooksnud, pole ime, et päeval suusatada ei jõua. Esimesed ööd, kui see möll seal Ukrainas pihta hakkas, olid eriti tüütud. Nii kui silmad kinni panin, oli vaja kuskil kaevikus kühveldada," avaldas Tomingas.

Juba neljapäeval algavale Otepää MK-etapile vaatab Tomingas otsa lootusrikkalt – raja ja olmetingimustega tutvunud laskesuusataja sõnul on juba praegu näha, et korraldus on maailmatasemel ning tingimused eelseisvaks laskesuusapeoks suurepärased. Kuna juba Kontiolahtis näitas ta tiirudes head enesekindlust, loodab Tomingas, et see jätkub ka kodusel etapil.

"Vähemalt laskmisega sõlmisin Kontiolahti etapil rahu, trahviringil tuli käia vaid korra. Kui olümpiajärgsel kodusel perioodil midagigi hästi tegin, siis seda, et lugesin läbi laskmise psühholoogia raamatu ja lasin selle abil lahti mõnest deemonist, kes vägisi sundisid mind tiirus halbasid laske sooritama," ütles Tomingas.