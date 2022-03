Siimer: trahviringil käia on katastroof

Siimer ja Ermits käisid ühel, Ränkel kahel trahviringil ja Eesti kaotas hooaja viimase teatesõidu võitnud Norrale 5.55. Avavahetust sõitnud Zahkna pidi kahe tiiru peale kasutama ühte varupadrunit ja oli vahetuse lõpuks 26-sekundilise kaotuse juures üheksas.

"Selgelt parem sõit kui näiteks olümpial. Kuna ma rada tunnen, teadsin, et esimese silla peal tõmbab tupikusse ja sportlased jäävad tõusul reaalselt seisma: lasin neil eest minna ja suutsin ennast säästa, sain esimeses tiirus kiirtulega kõik maha," rääkis Zahkna ERR-i ülekandes.

"Teise ringi lõpus hakkasin tundma, et nüüd on piirajas, aga see on hästi: tavaliselt on mul teise ringi alguses juba keel vestil! Igatepidi tip-top, ideaalne loomulikult ei olnud," lisas Zahkna.

"Kui trahviringil käia, on see päris katastroof. See on tiirudes ebaõnnestumine. Esimesed kaks ringi sain pundis sõita, jaksasin seal enam-vähem. Viimane ring jäin üksi kahe grupi vahele ja seal ei olnud kellegagi sõita," ütles Kristo Siimer.

"Midagi erilist ei ole, kolm kõva riiki on puudu ja me oleme 16.: kehvasti on see tänane päev," ütles Ränkel. "Ei teagi, mis seal püstitiirus oli, tegelikult relv seisis küll, aga ei tea, kas ise tahtsin kiiremini ära lasta või mis oli. Täna püsti ei saanud hakkama, olin enda peale päris pahane."