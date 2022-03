Sanktsioonid peatasid rahvusvahelise vehklemisliidu presidendi ametiaja

Seoses Venemaa sissetungiga Ukrainasse määras Euroopa liit sanktsioonid ka oligarh Usmanovile, kes on alates 2008. aastast juhtinud rahvusvahelist vehklemisliitu ja valiti mullu novembris ametisse ka neljandat korda.

"28. veebruaril 2022 sattusin Euroopa liidu kehtestatud piirangute sihtmärgiks," teatas Usmanov. "Ma usun, et see otsus on ebaaus ja sanktsioonide õigustamiseks kasutatud valed ja laimavad väited kahjustavad minu au, väärikust ja reputatsiooni ärimaailmas. Kasutan kõiki juriidilisi võimalusi, et oma au ja mainet kaitsta."

Usmanovi sõnul ta "peatab oma tegevuse rahvusvahelise vehklemisliidu presidendina, kuni "õigus on taastatud".

Euroopa liidu kehtestatud sanktsioonid hõlmavad endast Usmanovi ja veel 25 prominendi varade külmutamist ning samuti reisikeeldu Euroopa liitu.

68-aastane Usmanov on portaali Insidethegames hinnangul toetanud oma ametiaja jooksul vehklemist 68 miljoni šveitsi frangi ehk ca 77 miljoni euroga.