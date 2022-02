Bart Swings tõi Belgiale ajaloolise taliolümpiakulla

PyeongChangis hõbemedali võitnud Swings võitis Belgiale esimese kulla pärast 1948. aastat, kui Micheline Lannoy ja Pierre Baugniet iluuisutamise paarisvõistluse võitsid.

"See on ajalooline ja uskumatu," ütles 31-aastane mees pärast võistlust. "Tahan alati latti kõrgemale tõsta ja hõbeda järel pidi tulema kuld. See oli mu unistus. Teadsin, et täna võib kõike juhtuda ja ma lihtsalt andsin endast parima ning lõpuks saavutasin võidu."

Hõbemedali võitis lõunakorealane Jae Won Chung ning pronks läks tema kaasmaalasele Seung Hoon Leele.