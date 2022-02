Olümpialt naasnud Zahkna: esimene emotsioon oli - külm kõrb

Sarnaselt paljudele aladele pesitsesid laskesuusatajad olümpia ajal Pekingist eemal mägedes Zhangjiakous. "Asi ei olnud üldse Pekingiga väga seotud, sest meie elasime 200 kilomeetrit eemal. Pekingi jäi sellest väga kaugele," lausus Zahkna intervjuus ETV saatele "Ringvaade".

"Peking oli väga soe - pluss kaks, miinus viis. Meil oli miinus 17 - mõnus, rõvedalt külm! Hommikul oli tunnetuslik külm -33. Esimene emotsioon oli - külm kõrb," meenutas Zahkna.

Kuigi tegemist on talisportlastega, siis Siimeri sõnul olid olud üsna ekstreemsed. "Oleme harjunud -5, -10. Aga -30 ja -25 - sellega on päris raske," tunnistas ta.

"Päris korralikult segab külm. Relvaga ümber käia on eriti raske. Suusatada ei olegi nii külm - paned lihtsalt paksemad kindad. Aga relva käsitlemine on tõesti... näpud lähevad nii jäässe, et sa ei suuda relva päästa, ei suuda laadida. See võib tulla komistuskiviks."

Nii läkski näiteks Zahknal, kes sihikut puhastada üritades tõmbas suures külmas huule katki. "Lihtsalt üliõrnalt läksin huulega vastu ja rebis huule ära. Samal õhtul panin liha peale sinepit ja nii kui läks amps suhu, siis selline kahetsus, et täitsa lõpp. Siiamaani ei saa vürtsikat toitu väga süüa."

Külm ilm ja hõre õhk tegid võistlemise vastupidavusspordialadel ikka üsna keeruliseks. Mitmed sportlased kustusid ootamatult, näiteks laskesuusatamiseski sai "haamri" medali suunas kihutanud norralanna Ingrid Landmark Tandrevold, kelle koondise arst otsustas seepeale olümpialt ära saata.

"Täitsa lõpp, kui valusad on jalad. Zhangjiakou oli meie olümpiaküla - 1700 meetri kõrgusel on hapnikku nii vähe ja see külm ei lase võib-olla ka kopsudes seda omandada," kirjeldas Zahkna. "Vastupidavusaladel on kindlasti probleem. Ma ei usu, et see kõiki spordialasid mõjutas."

Koroonapiirangute tingimuses oli olümpia tavapärasest suletum ja Siimeri sõnul lootsid vähemalt esmakordselt mängudel käinud sportlased võib-olla enamat. "Väljaspool küla olid kohad kinni, aga külla oli toodud ka poed ja natuke tutvustati Hiina kultuuri," lausus ta.

"Midagi saime Hiina poolt ka, aga ma arvan, et need, kes esimest korda olid - neil oli ootus natuke suurem. Et see on suur ja toob inimesed kokku, aga natuke koroona takistas seda."

"Aga kokkuvõttes oli päris hästi lahendatud. Olümpia jooksul Covid-positiivseid väga juurde ei tekkinud."