Laskesuusatamise naiste ühisstardist sõit tõsteti päev varasemaks

Naise ühisstardist sõit on kavas reedel, 18. veebruaril Eesti aja järgi kell 9.00. Algselt pidi sõit toimuma laupäeval, 19. veebruaril kell 11.00. Reedel toimub ka meeste 15 km ühisstardist sõit, mis saab alguse kell 11.00. Eestlased ühisstardiga sõitu ei pääsenud.

Oma viiendat Pekingi taliolümpia medalit läheb püüdma norralanna Marte Olsbu Röiseland. Temast võib saada Ole Einar Björndaleni järel teine laskesuusataja, kes on võitnud taliolümpiamängudel medali kõigil neljal individuaalalal. Lisaks võib temast saada esimene naislaskesuusataja, kes on ühel taliolümpial võitnud neli kuldmedalit, edestades 2014. aastal kolm kulda võitnud valgevenelannat Darja Domratševat.

Meeste ühisstardiga sõidus läheb oma kolmandat kuldmedalit jahtima prantslane Quentin Fillon Maillet, kes on Pekingis võitnud juba kaks kulda ja kolm hõbedat. Temast võib saada Martin Fourcade järel teine Prantsusmaa laskesuusataja, kes on ühel taliolümpial võitnud kolm kulda.

Due to strong winds forecast in addition to cold temperatures, the Women 12.5km Mass Start has been advanced to take place one day earlier.



The new start time is 15:00 local time in Beijing on Friday, 18 February.#Olympics | #biathlon l #beijing2022



