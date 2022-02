Pekingi olümpial ei teatatud esimest korda ühestki uuest koroonajuhtumist

Neljapäeval ei teatatud esimest korda Pekingi taliolümpiamängude toimumise ajal ühestki uuest koroonajuhtumist suletud olümpiamullis. See on suur võit korraldajatele, kes on võtnud kasutusele äärmuslikud meetmed, et koroonaviiruse levikut takistada.

Pekingi olümpia on toimunud suletud mullis ilma pealtvaatajateta. Lisaks testitakse kõiki sportlasi, meeskondi, ajakirjanikke ja töötajaid iga päev.

"Igapäevased koroonajuhtumid vähenevad tänu kõigile neile, kes rangelt koroona ennetusmeetmeid järgivad," ütles Pekingi taliolümpia pandeemia ennetamise ja tõrje büroo peadirektori asetäitja Huang Chun. "See tõestab ka seda, et suletud mull ja koroonameetmed on ennast ära tasunud."

4. veebruaril alanud taliolümpiamängud lõppevad pühapäeval, 20. veebruaril. 4. märtsil algavad Pekingis paraolümpiamängud.