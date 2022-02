Loit: peaasi, et sportlane oma soorituse ära teeb ja ise sellega rahul on

Sina aitasid täna [neljapäeval] rennisõidus ja eelnevalt ka pargisõidus Kelly Sildarul suuski määrida. Mis sinna alla täna läks? "Mina olen siin pigem selleks, et kui on vajadus lõpus midagi muuta või kiiremaks saada, siis olen mina olemas," rääkis Loit ERR-ile. "Tegelikult aitasid määrdega meid Norra kahevõistlejad, kes siis põhja teevad. Samamoodi lähevad ka homsed suusad neile, et kõik oleks valmis ja korras. Loodame, et homme tuleb hea päev!"

Mitu inimest teil määrdetiimis on? "Ausalt öeldes ei ole seda määrdetiimi olemas. See on olümpia ajaks nii-öelda pandud ja põhilise osa tööst teeb ära Norra kahevõistluse suusahüpete suuskade määrija. Need suusad on suhteliselt sarnased ja ta oskab seda tööd väga hästi," sõnas Loit.

"Sport ühendab inimesi ja sport on sõprus, seetõttu meid ka aidatakse."

Sa oled rohkem kahevõistlusega tuttav, kuidas sa hindad siinset olustikku? "Olustik on natuke teine. Kahevõistluses on hüppemäel natuke leebem olukord ja murdmaarajale minnakse juba võitlema. Siia esimest korda tulles oli täitsa imelik, sest ma mõtlesin, et suusahüppajatest lihtsamaid inimesi olla ei saa. Siin võetakse kõike väga rahulikult ja tehakse omi asju. Nauditakse seda, mida tehakse," ütles Loit.

Kuidas sulle Kelly pronksmedali võit maitses ja mida te tiimiga nüüd rennisõidus ootate? "Medal olümpial on midagi erilist ja see rõõmustab meid kõiki. Peaasi, et ta teeb enda soorituse ära ja on ise sellega rahul," tõdes Loit.

Sa toetasid kõvasti Kristjan Ilvest, kes ennast pärast isolatsiooni pildituks sõitis ja üheksanda koha saavutas. Kuivõrd äge see tiimi jaoks oli?

"See on meeletu. Me ei tulnud kindlasti selle jaoks siia, et kõigepealt 11 või 12 päeva islolatsioonis olla ja siis mõelda, et kas me lähme üldse starti või ei lähe. See on midagi uskumatut ja väike muinasjutt meie jaoks. See, et ta kestab niivõrd hästi murdmaasuusatamise osa ära ei teadnud mitte keegi enne starti. See sai alles sõidu käigus selgeks. Kõik sportlased, kellega me tegeleme on andnud endast parima ja kui sportlane on ise rahul, siis oleme meie ka rahul," rääkis Loit.

Kas koostöö norralastega on meeldiv olnud? "Kindlasti, siin kohapeal näevad seda ka teised. See kõik hakkas pihta ühest lepingust, aga täna on see jõudnud sõpruseni välja. See ongi kõige olulisem, et inimesed aitavad üksteist ja hoolivad üksteisest," ütles Loit lõpetuseks.