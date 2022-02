Ränkel: tänane sõit oli kõva põgenemine

Rene Zahkna andis Eesti avavahetusest üle 17. kohal (1+3; +1.44,9), Kristo Siimer langetas võistkonna viimasele ehk 21. kohale (2+9; +4.38,8), Kalev Ermits kergitas uuesti 17. positsioonile (2+11; +5.20,2) ning Raido Ränkel lõpetas 15. kohal (2+12; +6.13,4).

15. koht meeskonnale ja sinu jaoks esimene kord olümpial laskesuusatajana teatesõidus. Mis sa oma sõidu kohta ütled ja mida see koht meeskonnale tähendab?

"Eks meeskond lootis tunduvalt kõrgemat kohta, aga seekord siis sedasi. Ise üritasin endast veel võimalikult palju anda. Ma arvan, et tänane sõit oli lihtsalt kõva põgenemine, et meeskond finišisse jõuaks. Kui Kalev mulle vahetuse üle andis, siis samal hetkel tuli liider lasketiiru. Algusest peale oli kõva kannatamine see sõit," sõnas Ränkel.

"Ma juba mingi hetk mõtlesin, et kui viimasele ringile saab, siis võib-olla olen täiesti kutu ja kulgen lihtsalt lõpuni. Viimasele ringile sain aga õnneks ilma trahviringiteta ja see andis kindlasti natuke motivatsiooni juurde, et Hiina suusataja ees kinni püüda."

Sa oled varem käinud kahel korral murdmaasuusatajana olümpiamängudel, nüüd siis ka laskesuusatajana see kogemus kätte saadud. Kas sa oled rahul, et ala vahetasid? "Kindlasti olen rahul, et ala vahetasin. Laskesuusatamine on ikkagi väga populaarne ja huvi pakkuv ala. Euroopas on vaatajaskond ka väga suur. Olen rahul, et seda ala ka proovin ja vaikselt hakkab ka välja tulema. Eks näha ole, kaua ma seda veel teen," ütles Ränkel.

Kas täna oli seis värskem kui individuaaldistantsidel? "Raske öelda, täna lihtsalt ei saanud võistkonda alt vedada ja tuli endast selle distantsi jooksul kõik anda. See on lühike distants, aga samas kõige raskem. Koguaeg peab hambad ristis pingutama," lausus Ränkel.

Kas võtad järgmise olümpia ka laskesuusatajana ette? "Ma pigem kahtlen selles. Praegu on veel vara öelda, mis mu sportlaskarjäärist saab, sest kolm maailma karika etappi on veel minna. Eks siis kevadel vaatab edasi," tõdes Ränkel.