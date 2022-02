Meeste lumelaua Big Airi võitis Su Yiming, Gasserile teine olümpiakuld

17-aastane Su Yiming tähistas võiduga Hiina esimest lumelauas saadud kulda. Su, kes võitis pargisõidus hõbemedali, teenis kokkuvõttes 182,50 punkti. Teiseks tuli norralane Mons Röisland, saades kokku 171,75 punkti. Pronksmedal läks kanadalasele Max Parrotile (170,25).

"Ma olen unistanud kuldmedali võitmisest enne 18-aastaseks saamist ja nüüd see unistus täitus. See on parim sünnipäevakingitus," ütles Su, kelle sünnipäev on kolme päeva pärast.

Röisland, kes pidi Pekingis lähikontaktsena isolatsioonis olema ja võistlema ilma koroonaviirust põdeva treenerita ütles, et ei suutnud hõbemedali võitmist uskuda. "See on uskumatu. Ma värisen ikka veel. Ma saavutasin kõik, mis ma tahtsin."

Naiste Big Airis 185,50 punkti teeninud Gasser tegi lumelauasõidu ühe raskeima triki selleks, et võita teise koha saanud Uus-Meremaa lumelaudurit Zoi Sadowski-Synnotti (177,00 punkti). Pronksmedal läks jaapanlannale Kokomo Murasele (171,50).

Gasser võitis kuldmedali samal alal ka neli aastat tagasi PyeongChangis. Sadowski-Synnott, kes võitis Pekingis Uus-Meremaale esimese talviste mängude kuldmedali lumelauasõidu pargisõidus, kaotas viimasel katsel kiiruse tõttu maandumisel tasakaalu ja sai vaid 30,25 punkti.

Tiitlikaitsja Gasser ütles, et tema võit tuli talle üllatusena. "PyeongChangis ma tundsin, et olen suurfavoriit. Võitsin Big Airi ja mul oli trikke, mida kellelgi teisel polnud," ütles kahekordne olümpiavõitja. "Seekord mõtlesin, et poodiumile pääsemine on üsna raske. See oli minu jaoks ootamatu."