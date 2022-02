Ader Eesti laskesuusatajate olümpia kohta: hea laager jäi tegemata

Meestest jäi parimaks Raido Ränkeli 47. koht jälitussõidus ja naistest Tuuli Tominga 33. koht sprindis. Mehed ja naised saidki kahe peale kokku vaid ühe koha 40 seas ja mitte ühtegi 30 hulgas.

Laskesuusakommentaator ja -spetsialist Margus Ader leiab, et põhjuse leiab puudulikkus ettevalmistuses. Soovitud treeninglaagri asemel tuli võidelda viimase hetkeni MK-sarjas, et teatemeeskond olümpiale peale pääseks.

"Kui räägime olümpiamängudest, siis seal on selgelt näha, et midagi jääb puudu. Me ei ole valmis ja tundub, et meil pole ka aega. Hea laager jäi tegemata," lausus Ader intervjuus ETV spordisaates.

"Põhjus ei ole selles, et keegi on halb või ei taha - rahvusvaheline alaliit on teinud sellise süsteemi, kus maailma karikal pead startima, kui tahad saada olümpiale. Meie heitleme täna riigina 20. koha eest. See tähendab seda, et kui sa starti ei tule, siis sa olümpiamängudele ei sõida."

Aderi sõnul viis olümpiakoha eest võitlemine fookuse mujale ja selle asemel tulnuks sarnaselt paljude tippudega keskenduda mängudeks ettevalmistamisele laagri abil.

"Kõigepealt on vaja jõuda selle eesmärgini, et olla kindlalt 20 hulgas ja saaks enne olümpiamänge teha korraliku laagri nagu norralased, venelased või sakslased tegid. Kui mängus ei ole, siis võitled nende kohtade eest, mis laual on."

Ader lisas, et lõpliku hinnangu olukorrale saab anda mõistagi siis, kui meeste teatesõit on toimunud. "Kas ohver nüüd tasus end ära või mitte - seda näeme siis, kui teatesõit on ka lõppenud," ütles ta.

"Kogu võistkond ei saanud valmistuda nii nagu treener oleks tahtnud. Eks me seda kevadel kuuleme, aga minu jaoks on kõige suurem probleem, et meil pole ruumi teha oma ettevalmistust ja selle pealt võidelda kohtade eest, mida tahaksime teha."