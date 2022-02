Teppan: pean polaaruurijalt Timo Palolt küsima, kuidas külmas hakkama saada

Eesti avavahetust sõitnud Marko Kilp langes juba 3,3 km peal viimaseks ning saatis Alvar Johannes Alevi rajale võimsat sõitu näidanud Aleksei Tšervotkinist ligi neli minutit hiljem.

"Olud olid rasked - olid kõigile rasked - ja eks meil läks juba esimesest vahetusest natuke lappama," tõdes koondise peatreener Jaanus Teppan intervjuus ERR-ile.

"Sõideti väga aeglaselt. Eks meil ole üht-teist õppida, võib-olla pean pöörduma [polaaruurija] Timo Palo poole, et kuidas külmades oludes paremini hakkama saada!" naeris Teppan.

Koondise peatreenerile tundus kõrvaltvaatajana, et Kilbi jaoks sai otsustavaks teine ring. "Tundus, et ta hingamine oli väga üleval ja mitte kuidagi ei läinud. Mis see põhjus võib olla, seda ma ei oska seletada. See kaotus oleks võinud olla üks poolteist minutit vähem, see oleks meile andnud mingid võimalused konkurentsis püsida."