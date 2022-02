Murdmaakoondise peatreener teatesõidust: oleks saanud ka paremini

"Oleks saanud ka paremini, aga täna tuleb rahul olla sellega, kuidas läks. Kõik andsid endast maksimumi ja seda oli lõpus ka näha. Arvan, et asjade parema klappimise korral oleks 14. koht oleks olnud tänase päeva maksimum," tunnistas Teppan. "Meil on potentsiaali, et oma tulemust oluliselt parandada. Võistkond on meil noor ja arenemisvõimeline," lisas Teppan.

Koondise ankrunaine Aveli Uustalu vajas finišis meedikute abi, kuid Teppani sõnul on Uustaluga kõik korras.

Avavahetuse 14. kohal lõpetanud Kaidu Kaasiku jäi sooritusega rahule. "Olen täitsa läbi. Esimese ringi pidasin hästi vastu, kuid teisel ringil hakkas vahe tekkima. Proovisin järgi hoida, aga lõpus tuli vahet juurde. Olen tänase sõiduga rahul, suutsin endast kõik anda," ütles Kaasik.

Olümpiamängudel on Eesti koondise määrdemehed teinud head tööd ja Kaasiku ei jätnud ka täna seda mainimata. "Täna olid määrdemehed väga head, suusad libisesid teistele järele ja pidasid ka hästi," lisas ta.

Eesti 12. kohale tõstnud Mariel Merlii Pulles ütles, et tema üritas järgmise vahetuse jaoks vahet suurendada. "Eesmärk oli eespool olevad naiskonnad kätte saada. Kahest saingi mööda, aga Itaalia jäi kahjuks natukene kaugele. Ma isegi ei üritanud nendega koos sõita, sest sain aru, et mul on võimalus vahe sisse teha, et järgmistel vahetustel oleks lihtsam," rääkis Pulles.

Keidy Kaasiku sõnul oli laupäevane võistlus seni kõige raskem. "Täna oli olümpia kõige raskem päev. Esimest ringi oli kergem sõita, kuna sain koos Läti ja Prantsusmaaga sõita. Teise ringi alguses hakkasid nad eest ära minema ja mul polnud seda käiku, et järgi jõuda. Teine ring oli rohkem iseendaga võitlemine. Eelmised kolm võistlust on jätnud oma jälje, olen päris väsinud," tõdes Kaasiku.

Teatesõidu võitis Venemaa olümpiakomitee naiskond (53.41,0), teisena lõpetas Saksamaa (+18,2) ning kolmanda koha teenis Rootsi (+20,7).