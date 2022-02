Ülisuurslaalomis võttis esikoha Gut-Behrami, Shiffrin üheksas

Valitsev ülisuurslaalomi maailmameister Gut-Behrami, kes kahel eelmisel olümpial pidi leppima neljanda kohaga, oli 22 sekundit kiirem hõbeda saanud austerlannast Mirjam Puchnerist. Pronksmedal läks šveitslanna Michelle Gisinile (+0,30).

Esmaspäeval suurslaalomis pronksi võitnud Gut-Begrami ütles, et seekord läks ta võistlema ilma plaanita.

"Mul ei olnud strateegiat. Üritasin lihtsalt suusatada. See on minevikus minu jaoks alati väike probleem olnud – mõtlen pidevalt, mida teha ja kuidas seda paremini teha. Nüüd proovin lihtsalt hästi laskuda," rääkis šveitslanna.

"Ma olin finišis nii närvis, et äkki keegi tuleb kiiremini. Üritan võitu nautida, kuid ma arvan, et vajan veel paari päeva, et aru saada, mis toimub," lisas ta.

Ameeriklanna Shiffrin, kes slaalomis ja suurslaalomis katkestas, sai kirja üheksanda tulemuse (+0,79).

"Nägin pärast võistlusi unenägu, mis kordus terve öö ja ma ärkasin selle peale pidevalt üles. Unenägu oli sellest ebaõnnestunud katsest slaalomis," rääkis Shiffrin. "Praegu ülisuurslaalomis võistelda on suur kergendus. Ma jõudsin finišisse ja see on minu jaoks väga tähtis. Tunnen ennast natuke rahulikumalt."

Kolmekordne olümpiamedalist tunnistas, et ta on pärast katkestatud võistlusi saanud palju toetust, aga samas oli tal raske näha meedia reaktsiooni tema esitustele.

"Mündil on kaks külge. Ühest küljest on see kõige uskumatum tunne, et nii palju inimesi ulatab sulle käe ja oma tuge pakub. Me peaksime olema enda vastu lahked, kuid minu jaoks oli see läbikukkumine. Ma arvan, et paljud peavad seda läbikukkumiseks, aga seda sõna artiklite pealkirjades näha on väga raske."

2018. aastal PyeongChangis kulla võitnud tšehhitar Ester Ledecka sai viienda koha.