Nilssonil jääb relvaga olümpiadebüüt veel tegemata, välja jäeti ka Brorsson

Rootsi laskesuusakoondise peatreener Johannes Lukas saadab reedesel naiste 7,5 km sprindidistantsil rajale Hanna ja Elvira Öbergi, Linn Perssoni ja olümpiadebütandi Anna Magnussoni. Lisaks Nilssonile jääb üllatuslikult välja tavadistantsil rootslannade parimana 12. koha saanud Mona Brorsson.

"Muidugi on Stina ja Mona pettunud, see ei ole mingi saladus," tõdes Lukas. "Pea kõigi teiste koondiste valikusse oleks nad mahtunud, aga meil on ainult neli kohta."

Brorsson tegi 15 km tavadistantsil esimeses tiirus ühe möödalasu ja kaotas hilisemale võitjale Denise Herrmannile 1.30,4, Persson eksis kaks korda ja kaotas 2.09,6, mis andis talle 15. koha.

31-aastane PyeongChangi olümpiahõbe Brorsson avaldas oma pahameelt ka sotsiaalmeedias. "Ma ei saa sõnadega kirjeldada, kui pettunud ma olen. Mind ei valitud sprinti ja seetõttu ei saa ma osaleda ka jälitussõidus. Muidugi oleksin tahtnud stardijoonel olla, aga nüüd saan vaid teistele tüdrukutele kaasa elada," kirjutas Brorsson Instagramis.

"Teadsin enne siia tulemist, et ükski koht ei ole garanteeritud. Loomulikult lootsin lõpuni, et mul on võimalus sõita, aga austan koondise otsust," oli Nilsson tagasihoidlikum.