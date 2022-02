Suvel politseinikuna töötanud austerlane kordas isa kuldset saavutust

Strolz oli slaalomi (47,56) järel esikohal ning kuigi ta sai kiirlaskumises neljanda koha, piisas sellest, et koondajaga 2.31,43 kuldmedal võtta.

Hõbedale sõitis end norralane Aleksander Aamodt Kilde (+0,59), kes lõi viimati slaalomivõistlusel kaasa kaks aastat tagasi. Pronksi teenis kanadalane James Crawford (+0,68).

29-aastane Strolz sai kümne aasta eest juunioride MM-il ülisuurslaalomis pronksmedali, kuid suuremat edu ei olnud mees enne seda hooaega saavutanud. Oma esimese MK-punkti teenis ta 2018. aasta alguses; seejärel oli kuni 10. jaanuarini, mil Strolz võitis Adelbodenis üllatuslikult slaalomi, tema karjääri parimaks MK-kohaks kümnes.

Eelmisel suvel ei mahtunud Strolz Austria mäesuusakoondisesse, mis tähendas, et ta teenis treeningute jätkamiseks raha Dornbirnis politseinikuna töötades. Talvehooajaks valmistuti kahekesi koos samuti koondisest välja jäetud Marc Digruberiga.

Austerlase isa Hubert Strolz võitis 1988. aastal Calgarys samuti Alpi kahevõistluse, mis teeb neist esimese isa-poja duo, kes sel alal olümpiavõitjaks tulnud. Huvitavaks faktiks on see, et kuigi vanem Strolz teenis MK-sarjas hulgaliselt teisi kohti, sai ka tema oma karjääri ainsa MK-etapivõidu täpselt kuu aega enne Calgary olümpiakulda.