Martin Himma meenutas avamist: lihtsalt imeline kogemus

"Avamine oli selline, et kui küsite pärast "mis tunne on?", siis lihtsalt olen sõnatu. Mitte ühtegi sõna ei tulnud välja, kuidas kirjeldada," lausus Himma ERR-ile.

"Tegelikult on nii palju viise, kuidas seda uhket tunnet kirjeldada, aga lihtsalt ei tulnud. Lihtsalt imeline kogemus."

Koostöö Sildaruga tuli hästi välja. "Jaa, alguses hoidsime koos. Siis korra kandis Kelly ja siis sain ise ka üksi seda lehvitada."

Meeste vabatehnikasprindis 48. koha saanud Himma jõudis spordini kaheksa-aastaselt ühe jooksuvõistluse kaudu.

"Trenni jõudsin niimoodi, et läksime võistlema. Vanaema lähedal oli jooksuvõistlus ja kui stardis ema ütles, et võta rahulikult ja võib-olla pärast tuleme autoga järele, siis võistlus lõppes nii, et tegin emale ära ja järgmine päev olin suusatrennis," meenutas ta.

"Mu ümber on olnud head inimesed, olen tahtnud naturaalselt paremaks saada ja lõpuks olen jõudnud olümpiale."

Oma trumbiks loeb ta töötahet ja rutiinitaluvust. "See punkt, kus minust sai professionaalne sportlane, oli see, kui sain aru, kui palju pühendumist sport nõuab," lisas suusataja.