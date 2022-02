Saksa paar võitis kolmanda kulla järjest, lätlased tühjade pihkudega

Tobias Wendl ja Tobias Arlt olid kiireimad mõlemas võistlussõidus (1.56,554), edestades vaid 0,099 sekundiga mõlemas sõidus teist aega näidanud kaasmaalasi Toni Eggertit ja Sascha Beneckeni.

Seejuures olid Eggert ja Benecken domineerinud eelnevat MK-hooaega ja täpselt samamoodi ka PyeongChangi eel, kuid hoopis Wendl ja Arlt tulid kolmandat korda järjest olümpiavõitjateks.

"Selline tunne, nagu võitnuks me esimest korda," sõnas Arlt. "See ei ole lihtne, sõita 20 aastat koos - oleme kui vennad. Me oleme teineteist nii kaua tundnud ja ma olen tema [Wendli] üle väga uhke."

Esikoht on seda magusam, et tuli väga keerulise hooaja pealt, mille jooksul põdes Arlt ka koroonaviirust ja nii tuli mitu olulist võistlust vahele jätta. "Pärast rasket hooaega olen lihtsalt uhke ja sõnatu," lausus Arlt.

Pjedestaali madalaima astmele sõitis Austria paar Thomas Steu - Lorenz Koller (+0,511), kes edestasid kahte Läti paari: neljandaks tulid Martins Bots - Roberts Plume (+0,865) ja viiendaks Andris ja Juris Sics (+0,883).