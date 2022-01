Kaksikõed Kaasikud sõidavad OM-ile põnevusega, aga endale pingeid ei pane

20-aastased Keidy ja Kaidy Kaasiku on suusatamisega tegelenud varasest noorusest peale, treeningutega alustati juba esimeses klassis. Mullu jõudsid Jaanus Teppani juhendatavad kaksikõed juunioride MM-il 20 parema hulka ja esmakordselt ka täiskasvanute koondisse. Nüüd ootab ees elu esimene olümpia.

"Ei erine vist väga palju sellest, mida on ette kujutatud. Televiisorist on varasemalt olümpiat nähtud ja selle põhjal on ka kujutlus loodud," sõnas Kaidy ERR-ile.

Pekingi taliolümpia erineb varasematest talimängudest suure hulga piirangute ja nõudmistega, mis on sisse viidud koroonaviirusega nakatumise vähendamiseks. Olukord pole lihtne, aga kaksikõed Kaasikud sõidavad elu esimesele olümpiale pigem põnevusega.

"On rohkem neid asju, mida on vaja teha, dokumente ära täita. See pigem paneb väikse pinge peale," ütles Keidy. "Minu arust on see uus ja huvitav kogemus."

Suuri sportlikke eesmärke kumbki olümpiaks seada ei soovi. "Ei ole selliseid ettekujutusi endale loonud. Lähen teen oma asja ja siis vaatan, et mis tuleb," arvas Keidy. "Mul on sarnane mõtlemine. Ei taha seda pinget endale luua," tõdes Kaidy.