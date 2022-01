Venemaa laskesuusatreener andis Pekingisse saabudes positiivse proovi

"Ta on praegu Pekingis karantiinis," teatas Venemaa laskesuusaliidu kõneisik Sergei Averjanov. "Ootame nüüd teise testi tulemust."

See polnud aga Venemaa laskesuusatajatele ainus tagasilöök – sportlased Irina Kazakevitš ja Valeria Vasnetsova, treener Mihhail Sašilov ja massöör Roman Nikitin andsid küll kõik kodumaal negatiivse proovi, kuid ebapiisavate dokumentide tõttu ei lastud neid Pekingi lennule. Venemaa alaliidu teatel on nende nelja äralend vähemalt päeva võrra edasi lükatud, et anda neile piisavalt aega esitada kõik dokumendid, mis on olümpiamängudel osalemiseks nõutud.

"Neil on vaja Hiinasse sisenemiseks lisadokumente, mis kinnitavad, et nad on eelnevalt koroonaviirust põdenud," täpsustas alaliit.

Mitu Venemaa sportlast, nende seas iluuisutaja Mihhail Koljada ja skeletonisõitja Nikita Tregubov, andsid enne äralendu kodumaal positiivse koroonaproovi. Koljada jääb seetõttu olümpiamängudelt eemale, Tregubov aga loodab, et jõuab siiski õigeaegselt viiruse seljatada ja Hiinasse reisida.