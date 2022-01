Paide Linnameeskond tegi hooaja esimesed täiendused

"Mul on hea meel liituda Paide Linnameeskonnaga. Klubiga, mis on kindlalt kanda kinnitanud Premium liiga tippseltskonnas ja kerkinud üheks tiitlinõudlejaks," kommenteeris 24-aastane Riiberg klubi sotsiaalmeedia vahendusel.

"Klubil on suured ambitsioonid ja inspireeriv töökultuur. Kahtlemata väga hea väljakutse minu jaoks ja olen õnnelik, et klubi minusse usub. Annan endast kõik, et meeskonna eesmärke täita ning toetajate suule naeratuse tuua."

Paide Linnameeskonna spordidirektori Gert Kamsi sõnul on Riiberg parimates aastates mängija, kes on end Premium liigas juba tõestanud.

"Tema oskus pallivaldavas mängus kaaslastega kombineerida ja kaaslastele võimalusi luua on väga kõrgel tasemel," kiitis ta. "Ta toob meie meeskonda juurde loovust, teravust ja otsustavust väljaku viimasel kolmandikul. Tere tulemast, Herol, ning kerget vasakut jalga!"

Senise karjääri jooksul lisaks Tulevikule ja Tallinna FC Florat esindanud Riiberg on pidanud Premium liigas 141 mängu, löönud 36 väravat ja jaganud 27 resultatiivset söötu.

Lisaks liitus meeskonnaga kogenud ründaja, mullu Tulevikus 12 väravat löönud Kaimar Saag. "Rõõm on liituda Paide Linnameeskonnaga! Olen väga tänulik, et Paide minusse usub ja saan taas keskenduda täiskohaga professionaalsel tasemel jalgpalli mängimisele," lausus ta.

"Olles Paide vastu mänginud, tean milline õhkkond selles meeskonnas valitseb ja loodan omaltpoolt anda väärilise panuse. Ees ootavad ka mitmed tuttavad näod, seega arvan, et sisseelamiseks palju aega ei vaja. Ootan juba treeningute algust, et saaks tööga pihta hakata!"

Spordidirektor Gert Kams: "Kaimar on väga kogenud ründaja, kellel on rahvusvahelist kogemust nii klubi kui koondise tasemel. Kaimari näol on tegemist tööka, kavala ja kogenud ründajaga, kes suudab igale kaitsjale palju peavalu valmistada, lisaks sellele on ta oma persoonilt väga tugev meeskonnamängija. Töökuse ja kogemusega on ta kindlasti eeskujuks ka oma noorematele kolleegidele. Tere tulemast klubisse, Kaimar!"

Peatreener Karel Voolaid: "Kaimari ja Heroli liitumise üle on minul hea meel! Eesti liigatasemel on tegemist kogenud ja tehniliste mängijatega, kes sobivad hästi meie mängustiili. Edukaks hooajaks vajame võistkonda igasse liini täiendusi, et tõsta meeskonnasisest konkurentsi ning treeningute kvaliteeti. Lisaks usun, et nii Herolil, kui ka Kaimaril on Eestis enesetõestamise motivatsioon kõrge ning mõlemad suudavad Paide Linnameeskonda esindades mängijatena näidata veel paremat taset!"

Saag tegi meistriliiga debüüdi FC Levadia särgis 17-aastasena hooajal 2005 Viljandi Tuleviku vastu ja tuli kahel järgmisel aastal Levadiaga Eesti meistriks. 2008. aastal siirdus Saag Taani klubisse Silkeborg, kus mängis neli ja pool aastat. Hooajal 2010/2011 lõi ta Silkeborgi eest Taani meistriliigas 31 mänguga 7 väravat. 2015. aastal naasis Saag pärast perioode Taani klubis Velje Kolding ja Rootsi meeskonnas Assyriska üheks hooajaks Levadiasse, mille järel mängis veel kolm aastat Norras ja Fääri saartel. Kolmel viimasel aastal esindas Saag oma sünnilinna klubi Viljandi Tulevikku, lüües 88 mänguga 28 väravat. Kokku on tema meistriliiga saldoks Levadias, Tallinna Kalevis ja Tulevikus 148 mängu ja 38 väravat.

Eesti koondist esindas Saag esmakordselt 2007. aasta EM-valikmängus Horvaatia vastu ning oma esimese koondisevärava lõi 2009. aastal maavõistlusmängus Angolaga. Kokku on Saag mänginud sinisärkide eest 46 kohtumist ja löönud 3 väravat, skoorides ka EM-valikmängudes Fääri saarte ja Põhja-Iirimaaga.