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Paide Linnameeskond täiendas ridu Eesti koondise keskkaitsjaga

Premium liiga
Kristofer Käit
Kristofer Käit Autor/allikas: Paide Linnameeskond/Facebook
Premium liiga

Eesti jalgpalli kõrgliigas mängiv Paide Linnameeskond andis pühapäeval teada, et nendega liitus tänavu Eesti A-koondises debüteerinud keskkaitsja Kristofer Käit.

Premium liiga pole Käidile võõras, sest 2024. aastal esindas ta Tallinna Kalevit ning jooksis pealinna klubi eest väljakule üheksal korral, tehes pea kõigis mängudes kaasa 90 minutit, kirjutab Soccernet.ee. Senise karjääri jooksul on Käit olnud tihedalt seotud Portugaliga. 2022. aastal käis ta Kalevi kasvandikuna põgusal laenul FC Porto akadeemias, seejärel Rio Ave akadeemias.

 2025. aasta algul siirdus Käit pärast Premium liiga tuleristsete saamist Portugali esiliigaklubi Portimonense ridadesse. Esindusmeeskonna eest eestlane siiski platsile ei pääsenud, kuid teenis mänguminuteid U23 liigas klubi duubelmeeskonna eest, saades kirja 35 kohtumist ja lüües ühe värava.

"Mul on hea meel liituda Paide Linnameeskonnaga, kes võitleb Eesti meistriliigas kõrgete kohtade nimel. Paide on näidanud, et klubi on heaks hüppelauaks tugevamatesse liigadesse. Ootan huviga esimesi mänge ning olen valmis jätma kõik väljakule!" rääkis 21-aastane Käit Paide pressiteenistusele.

Toimetaja: Anders Nõmm

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