Kaaberma: ühe või teise persooni tümitamine mõjutab halvasti ka kõiki teisi

Missuguse emotsiooniga te treenerina selle kuldse Kristjani vastu võtsite? "Väga meeldiva tundega ja kindlasti on see mulle suur au. Nagu ma kõneski ütlesin, siis see au kuulub meile kõigile. Mina olen küll see, kellele see auhind üle anti, aga kõik need individuaaltreenerid, sportlased ja taustajõud – see võit on meie ühine saavutus," ütles Kaaberma. "Nagu ma aru sain, siis see on esimene vehklemistreenerile antud Kristjan."

"Eks need Kristjanid käivad läbi sportlaste saavutuste ja minul oli õnn olla selle olümpiavõitjast meeskonna peatreener. Ma arvan, et kõik, kes selle tiimiga koostööd on teinud, on seda Kristjanit väärt," lisas Kaaberma.

Sul on Kristjaniga päris palju kogemusi. Sa oled olnud aasta meessportlane, samuti aasta võistkonnas olnud. Mis on nende kolme auhinna ühised ja erinevad tunnused?

"Erinevad tunnused on, et kui 1992. aastal valiti mind aasta meessportlaseks, siis anti auhinnaks Kalevipoeg. Vahepeal võistkonnaga võites anti karikaid, aga nüüd sain selle kuldse Kristjani Kalevipoja kõrvale - see ongi erinevus. Ühine on suur rõõm ja tänu tehtud töö eest," sõnas Kaaberma.

Kuidas vehklemisnaiskonna saatus nüüd edasi läheb? Mis teid lähiajal ees ootab ja missugused on teie plaanid? Mida sa muuta tahad ja mida ootad?

"Kui hakata plaanist rääkima, siis meie esimene laager on planeeritud juba 15.-21. jaanuar Käärikul ja sinna on kokkulepitud, et tulevad ukrainlased ja Eesti tüdrukud. Peale seda nädal aega hiljem peaks Dohasse MK-etapile minema. Loodame, et kõik need võistlused toimuvad," rääkis Kaaberma.

"Kui rääkida sellest, et mida muuta või teha, siis kui aus olla ega seal pole eriti midagi muuta. Aga loomulikult, mis ajas muutub on meie kogemused ja isegi olümpiavõit muudab väga palju suhtumist ja kõiki asju. Kindlasti peame kõik maa peale tagasi saama. Olümpiavõit on ka raske koorem nii sportlastele kui treeneritele."

Eesti vehklemises on head tulemused, aga samas ka alati parasjagu skandaale, tagatoavõitlusi ja kriitikat. Mida sina ootad, et vehklemises võiks muuta ja mis sa ise saaksid teha, et keerulisemad intriigid otsa saaksid?

"Paraku ta nii on jah, et kui me hakkame artikleid vaatama, siis võib igasuguseid asju välja mõelda. See loomulikult mõjub sportlastele, klubile ja treeneritele väga halvasti. See kui ühte persooni või teist persooni keegi tümitama hakkab, siis see puudutab ka kõiki teisi. Selles suhtes on tõesti kahju. Kui tarvis, siis olen nõus ka tagasi astuma, nagu kuu aega tagasi oli see situatsioon. Aga eks igaüks peab ise oma risti kandma," lausus Kaaberma.

Mis sa sellest kriitikast enda omaks tahad võtta ja mida üldistavaks jätta? "Ega ma päris puhas poiss ka ei ole. Kui keegi on ikka peatreener olnud, siis loomulikult igasuguseid asju leiab. Aga kui selliseid asju omavahel klaarida ei saa ja on tarvis minna ajakirjandusse klaarima, siis ma ei tea, kas see on ikka kõige õigem lahendus. Eks need, kes neid asju teavad, siis ise vaatavad, mis teevad," ütles Kaaberma.

Kas vehklemisjuhatusega tuleb sul lähiajal istumine ka või lähete rahulikult eluga edasi? "Seda ei tea, eks juhatus peab ise seda otsustama. See uus juhatus valiti alles kuu aega tagasi ja eks nad on paar korda maha istunud ja arutanud. Eks siis saab näha, mis ja kuidas. Selles mõttes on tore, et meil on nüüd vehklemisjuht Ants Veetõusme tagasi tulnud. Ma usun, et tema võiks küll olla ühenduslüli meie kõigi vahel," sõnas Kaaberma.