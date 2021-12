Tottenham kaalub UEFA otsuse edasikaebamist

Euroopa Jalgpalliliidu UEFA reeglite kohaselt tulnuks edasilükatud mäng ära pidada enne 31. detsembrit, kuid paraku ei jõudnud klubid uue mängupäeva osas omavahel kokkuleppele ning Euroopa jalgpalliliit otsustas inglastele 0:3 kaotuse määrata.

Tottenhami peatreener Antonio Conte ütles, et klubi räägib UEFA otsusest advokaatidega.

"Oleme järgmise sammu osas väga enesekindlad ja kordan, et väärime mängimist väljakul, mitte väljaspool seda. Ma ei saa sellega leppida. Oleme UEFA-s selle otsuse pärast väga pettunud," ütles Conte.

"See on ebaõiglane. Loodan, et tulevikus sellist asja ei juhtu. See, et me mängida ei saa, ei ole meie süü."