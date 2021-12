U-20 hokikoondis alustab MM-turniiri: iga võidetud punkt on meile super

Eesti U-20 vanuserühma jäähokikoondis kogunes peatreener Aleksandr Barkovi juhendamisel treeningutele nädala alguses ja pühapäeval alustatakse turniiri Ukraina eakaaslaste vastu. Võistkond koosneb peamiselt Soome, Rootsi ja Eesti klubide mängijatest ning üheskoos soovitakse turniirist rõõmu tunda.

"Kindlasti on päris suured emotsioonid taga, saab üle pika aja lõpuks võistelda kodurahva ees. Selle koroona tõttu on päris palju muutusi tekkinud, aga arvan, et tervel meeskonnal on ikka väga hea tunne MM-iks," rääkis ERR-ile koondise abikapten Patrick Kookmaa.

"Viimased viis päeva on tõestanud, et kõik on tõsiselt võtnud seda ja meil on maksimaalselt hea meeskond koos. Siit on hea minna," arvab koondise treener Pelle Sildre.

Sildre hinnangul on Eesti koondise trumbid kaitsetöö ja vasturünnakud. Vastased, lisaks Ukrainale Prantsusmaa, Sloveenia, Poola ja Jaapan, on tugevad. Edu retsept on lihtne. "Tuleb pidada mänguplaanist kinni. Igal mängijal peab olema tahe võita. Rohkem nagu polegi: mängida lihtsalt," sõnas Kookmaa.

"Lõpuks on hea osaleda koduturniiril, kodupubliku toetus. Iga võidetud punkt on meile super," tõdes Sildre.

Eesti koondise kõiki mänge näeb otseülekandes ERR-i spordiportaalist. Pühapäevane mäng Ukrainaga algab kell neli, järgmisel nädalal kõik kohtumised pool kaheksa õhtul.