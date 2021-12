Norbert Hurt: suures pildis sai Flora hästi hakkama

Nagu septembri keskel koduväljakul, nii ka nüüd võõrsil kaotas FC Flora tugevale Belgia klubile Gentile ühe väravaga. Kohtumise ainsa värava lõi teise poolaja alguses Gianni Bruno, kes söödu saamise hetkel oli telekorduste põhjal suluseisus. See tabamus tõi Genti meeskonnale lõpuks ka 1:0 võidu.

"Meestel on pikk hooaeg seljataga, see oli päris raske mäng. Oli tunda, et ei olnud kerge ennast käima saada ja tempot kõrgel hoida. Mul on hea meel selle üle, et päris lõpus suutsime natukene teravust tekitada, et midagi meie sees oli, aga muidu oli raske mäng," rääkis FC Flora spordidirektor Norbert Hurt.

Flora parimad võimalused viigistada olid teise poolaja lõpus, kui esmalt pääses Michael Lilander pisut enam kui paarikümnelt meetrilt löögile. Järgnenud nurgalöögi puhul puutus pall karistusalas ka kaitsjate kätt, kuid kohtunikud penaltit ei määranud.

"Arvan, et suures pildis saime hästi hakkama. Niimoodi kaks liigat kokku panna, mängisime koduliigas ka hästi ja kuni lõpuni välja konkureerisime tiitlile. Seal [Konverentsiliigas - toim.] saime mängida tugevate meeskondadega ja ei olnud seda, et saime sinna napilt ja püüdsime kuidagi ellu jääda. Tegelikult oli kuni lõpuni võimalus võidelda edasipääsu eest. Kindlasti müts maha mängijate ja treenerite ees. Võib öelda, et oli edukas euroturniir," lisas Hurt.

FC Flora võitis Konverentsiliiga alagrupiturniiril ühe mängu, viigistas kaks ja kaotas kolm kohtumist.