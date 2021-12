Pohlak Flora euroedust: me pole isegi kahe hooaja eelarvet täis teeninud

"Teatud protsent [auhinnarahast] läks meeskonnale selle eest, mida nad saavutasid," rääkis Flora president Pelle Pohlak Delfi Spordile. "Meil on teatud kokkulepped, millest me kinni peame. Üks portaal kirjutas hiljuti, et me oleme teeninud kolme hooaja eelarve. Nii see kindlasti pole. Pole isegi kahe hooaja eelarvet täis teeninud."

Pohlak usub, et Flora euroedule elati üle Eesti rohkem kaasa just seepärast, et mängitakse kohalike palluritega. "Ka pärast pühapäevast mängu tuli üks Levadia mängija minu juurde ja ütles, et soovib meile edu ja et talle läheb väga korda, kuidas meil Euroopas läheb," sõnas Pohlak.

"Me ei pea eestlasi inimeste või jalgpalluritena paremaks kui teised, aga kuna me tegutseme Eestis, siis me tahame arendada Eestist pärit jalgpallureid. Olen seda mitu korda varemgi öelnud, et kui me ei leia mingile positsioonile korralikul tasemel eestlast, siis me hakkame välismaa poole vaatama. Meil ei ole hoiakut, et mängime ükskõik kellega, peaasi, et oleks eestlased. Lõppude lõpuks tahame me ju mingisugust taset hoida," tõdes Flora president.