Kanada hokimees viskas Seattle Krakeni esimese kübaratriki

Eberle sattus hoogu teise kolmandiku lõpus ja kolmanda perioodi alguses, tabades vähem kui kümne minuti jooksul kolm korda. Ühtlasi aitas ta Krakeni kodujääl 5:2 (1:0, 1:2, 3:0) võiduni Buffalo Sabresi üle.

"Loomulikult on see au, see on väga lahe," kommenteeris 31-aastane ründaja pärast mängu. "Mul on ka varem paar tükki kirjas, aga teha seda esimesena Krakeni ajaloos sellel areenil on väga eriline. Ma ei valeta, et kui kolmas läks sisse, siis mõtlesin sellele."

Seattle on alustanud hooaega nelja võidu ja seitsme kaotusega ning hetkel ollakse läänekonverentsis 16 meeskonna seas üheksa punktiga 14. kohal, aga vahed on veel väga väikesed.

Kõige paremini on hooaega alustanud idakonverentsi klubi Carolina Hurricanes, kes on võitnud kõik üheksa senipeetud kohtumist ja need kõik normaalajal.