Arizona hakkab taas lähenema NHL-i negatiivsele rekordile

Ookeanitaguses jäähokiliigas NHL on Arizona Coyotes hooaega alustanud juba 11 järjestikuse kaotusega.

Coyotes kohtus reedel võõrsil Anaheim Ducksiga ning pidi Adam Henrique, Sonny Milano ja Sam Carricki väravate järel vastu võtma 1:3 kaotuse. Ainsa Arizona tabamuse eest hoolitses Shayne Gostisbehere.

Arizona on hooaega alustanud 11 järjestikuse kaotusega, sellest kehvem on NHL-i ajaloos olnud vaid New York Rangers, kes sai 1943/44 hooaega alustades 15 järjestikust kaotust. Coyotes alustas hooaega 11 kaotusega ka neli aastat tagasi.

Heas hoos jätkab reedel neljanda järjestikuse võidu teeninud Edmonton Oilers, kes oli suureskoorilises mängus lisaaja järel Rangersist üle 6:5. Kümnest mängust ühe kaotanud Oilers on läänekonverentsi liidriks, idas on kümnest mängust teenitud 19 punktiga esikohal Florida Panthers, kuigi teisel kohal olev Carolina Hurricanes on võitnud kõik üheksa seni toimunud kohtumist.

Teised tulemused:

Winnipeg - Chicago 5:1

Vancouver - Nashville 2:3

LA Kings - New Jersey 3:2