Noodla enne MM-valikturniiri: kellelegi pole põhjust alt üles vaadata

Kuidas meil elavjõuga on? See on enne tsükli algust stammküsimus. Kas koroona on meid harvendanud, kas on muid põhjuseid, miks keegi on puudu? Või ei ole kedagi puudu?

Hetkel on enamus, keda teame, kes saavad tulla, on olemas. Dener sai oma viisa kätte ja Jaapani poole reisida ehk siis Jaanimaad hetkel ei tule. Mõni vasakukäeline on natuke vigastustest taastumas. Ülejäänud seltskond on olemas. Mait Patrail on taastumas haigustest. Aga kohalikud mehed on täitsa okeis vormis ja oleme lootusrikkad.

Nüüd on uutmoodi turniir - ühes kohas mängitakse kolm mängu. Kas see võiks meile üldiselt sobida?

Esmaspäeval teame, aga ega meil otseselt teemat ei ole, miks ta ei võiks sobida. Me ei pea kaugele reisima. Okei, loosiga sai korraldada Soome - võib-olla mõnel mehel värisebki käsi kodus tihtipeale rohkem kui võõrsil. Loodame, et sellised aspektid on ka meie kasuks.

Meil on edasi pääsemiseks vaja jõuda kahe parema hulka. Mängime praegu kõige madalamal tasemel. Kas eesmärk tasub üle rääkida või on see nii selge ja iseenesest mõistetav, et mingit kahtepidi juttu ei ole. Et kui edasi ei saa, siis on jama majas?

Hakkame teistpidi pihta - me saame edasi! Tänane mõttemaailm sellise grupi juures peab olema, et sa ikkagi võidad selle ära. Kui on ühtlased riigid, kes antud hetkel ühte potti on kokku sattunud, siis psühholoogiline moment on ka suhteliselt tähtis. Täna ei ole ühtegi reaalset põhjust, miks peaksime kellelegi alt üles vaatama. Pigem tuleb oma asi ära võtta.

Kevadel, kui mängiti EM-valiksarja, oli mitu päris ilusat mängu ja jõudsime edasipääsule täitsa arvestatavalt lähedale. Mida kevadest kaasa võtta ja mida mitte võtta?

Kindlasti peaksime parandama stabiilsust. Et hoida mängu jooksul sama rütmi. Kindlasti parandada rotatsiooni - kuidas hoida mängijaid, kuidas ennetada ja teatud nüansse tuleb läbi viia. Meil on ressurss olemas. Selle grupi puhul on kõige tähtsam, kes suudab võimalikult palju neist välja võtta. Soomes on ka nooremaid mängijaid, on mängijaid, kes saavad suurema koguse mänguaega ehk reaalsus on see, et kes oma töö paremini ära teevad, lähevad järgmisesse ringi.

Käsipalli puhul on kaua räägitud, et vaja oleks üht korralikku tulemust. Millal siis tuleb?

Hakkame reedel pihta.