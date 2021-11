Käsipallikoondise kapten: pinget meil kindlasti pole

Esmaspäeval kogunes käsipallikoondis Tallinna ja tegi õhtul oma esimese treeningu, et valmistuda MM-i valikmängudeks Soome, Gruusia ja Suurbritanniaga.

"Ma ütleks, et koondises on kõik heas seisus. Kahju muidugi, et Dener [Jaanimaa - toim.] pidi napilt enne koondise kokku tulemist lahkuma oma uue koduklubi juurde, aga kõik ülejäänud on terved. Kõik on heas hoos, tuleb ainult häid uudiseid igalt poolt liigadest, seega meeleolu on hea," rääkis Eesti käsipallikoondise kapten Martin Johannson.

Lisaks Dener Jaanimaale jäävad koondisest kõrvale traumast taastuvad Andris Celmins ja Otto Karl Kont, mis tähendab, et puudus on vasakukäelistest tagamängijatest.

"Kahtlemata on see väljakutse, aga õnneks on meil nüüd meeskonnas ka Karl Roosna. Selle nädala jooksul saame pildi, milline asetus talle kõige paremini sobib. Muidugi võime paremsisemise koha peale panna ka paremakäelise mängija. Roosna jaoks oleks see uus positsioon küll koondises, aga klubis ta juba mängib selle koha peal," rääkis Eesti koondise peatreener Thomas Sivertsson.

Üle pika aja saab Eesti valikturniiril mängida võrdsete tiimide vastu. Kas see tekitab ka võidukohustust ja pingeid?

"Ma arvan, et kui see muudab üldse midagi, siis see muudab poisid ainult näljasemaks. Näljasemaks võidu järgi, näljasemaks edu järgi. Võib-olla see on üldse hoopis plussiks. Ma ütleks, et pinget meil kindlasti pole. Tahame just mängida selliseid mänge ka, kus on võimalik võita," lisas Johannson.

Eelmises valiktsüklis häid mänge näidanud Eesti on peatreeneri sõnul valmis ka edasi tõusujoones liikuma.

"Ma loodan, et teeme sammu edasi. Me kogu aeg ehitame meeskonda ja üritame seda siis jälle sammu võrra edasi arendada. Mul on väga suur austus ka soomlaste vastu, kes mängisid Šveitsi ja Makedooniaga ning olid võidule samuti väga lähedal. Usun, et selles grupis, kus on Gruusia, Soome, Eesti, on kõik üsna võrdsed. Heal päeval võime neid kõiki võita, aga see tähendab, et nädalavahetus tuleb meie jaoks ikka üsnagi raske," tõdes Sivertsson.

Valikturniir peetakse reedest pühapäevani Soomes.