Käsipallikoondise kapten: peame kiirelt Soome mängu ära unustama

"Meil olid täna [toim - reedel.] omad võimalused. Minu silmis oli kuni 55. minutini need võimalused olemas, aga lõpus oli keskendumisega raskusi ja võib-olla me ei pidanud kaitses eelnevalt kokkulepitud asjades kinni," rääkis Eesti koondise paremsisemine Karl Roosna.

"Ise 30 väravat visata on okei. Eriti kui arvestada seda, et me ei teinud rünnakul eriti head mängu, aga 35 väravat sisse lasta on palju. Lõpus tuli keskendumise ja väsimuse tõttu eksimusi, mida tegelikult ei tohiks tulla," tõdes Roosna.

"Tahaks öelda, et vaene Suurbritannia homme [laupäeval - toim.]. Kaks mängu on veel mängida. Edasipääs on täiesti meie teha, aga jah, ilus asi mida öelda pärast masendavat kaotust," sõnas Eesti koondise kapten Martin Johannson.

"Meil peab olema lühikene mälu, peame kiirelt Soome mängu ära unustama, sest homme on uus mäng. Kui jääd liiga kauaks kaotuse peale mõtlema, siis sellega endale head ei tee," lisas Johannson.

Eesti koondis kohtub MM-valikturniiri teises mängus Suurbritanniaga. Kohtumine algab laupäeval kell 19.00.