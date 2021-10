Rooba enne MM-valikturniiri: Gruusial on kvaliteeti, et meiega pingeliselt mängida

Kevadel Euroopa meistrivõistluste valikturniiril finaalturniirist ühe võidu kaugusele jõudnud Eesti peab nüüd maailmameistrivõistluste valiksarjas pidama üheringilise turniiri, mille kaks paremat pääsevad play-off'i, kus vastaseks tuleb järgmisel kevadel keegi finaalturniiril mänginud koondistest.

Eesti grupikaaslased on Gruusia ja Suurbritannia ning valikturniiri korraldav Soome koondis. "Mina isiklikult ei ole Soome meeste vastu mänginud ja Eesti üldse ei ole pikalt Soome vastu mänginud, aga nad on päris head," lausus Põlva Serviti ja Eesti koondise tagamängija Henri Hiiend. "Cocks mängib Euroopas tasemel ja üldse on koondis päris ühtlane."

"Siin on räägitud, et Eesti ja Soome on grupi favoriidid, aga kindlasti ma ei alahindaks Gruusiat," lisas HC Tallinna ja Eesti koondise paremäär Jürgen Rooba. "Me ei ole ise piisavalt nii stabiilset mängu näidanud, et suudaks nõrgemaid ka kogu aeg kindlalt võita."

"Ma arvan, et Gruusial on kvaliteeti, et meiega väga pingsalt mängida. Suurbritannia - ma arvan, et nemad on oma käsipalli algfaasis. Ei ütleks, et tuleb treeningmäng, aga kindlasti lihtsam kui teiste vastastega võrrelda."