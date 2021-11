Henn: valmistume väga tugevaks mänguks

Koosseisu poolest on Floral tervenenud Martin Miller ja Kristo Hussar. Rauno Alliku siiski veel täismängu vormis ei ole.

Flora on senisest kolmest mängust kaotanud kaks, kuid viimati mängiti neljapäevase vastase Famagustaga 2:2 viiki. Flora läheb koduväljakul Famagusta vastu kolme punkti järele. Võit neljapäeval suurendaks Flora võimalusi alagrupist edasipääsemiseks, kuid sellele hetkel Flora ridades veel ei mõelda.

"Selge on see, et hetkel pole mõtet ette mõelda. Teame, et homme [neljapäeval - toim.] ei tule kindlasti kerge mäng. Küprosel nägin kohapeal, kui palju pidid mängijad ennast väljakule jätma, et viigipunkt kätte saada. Valmistume väga tugevaks mänguks, kus kogu meeskonnalt on vaja maksimaalset pingutust. Oleme näinud, et sellisel tasemel mängitavates mängudes kõik kergemad uinumised ja lohakused karistatakse ära," rääkis Flora peatreener Jürgen Henn.

Flora jaoks on hooaja lõpp olnud harjumuspäratult mänguderohke, aga siiamaani on sellega kenasti hakkama saadud.

"Meil ei ole aega mõelda selle väsimuse peale. Ise oleme selle endale teeninud. Naudime seda ja keskendumine võrreldes eelmiste aastatega pole muutunud. Samamoodi lähme hingestatult ja keskendunult mängima ning väsinud me kindlasti pole," rääkis Flora kapten Märten Kuusk.

Tabeliseis lubab mõelda veel ka edasipääsule. Kui lõpu eel on seis viigiline, siis läheks Flora pigem võidu järele, kui hakkaks punkti kindlustama.

"Loomulikult peame ju nägema, kuidas jõudude vahekord on, kas meil on jaksu võiduks või pigem on mäng selline, et peame olema viigiga rahul. Kui on samasugune mäng nagu võõrsil, siis ikkagi mõtleme võidule," lisas Henn.