Teinegi teenekas jäähokikoondislane lõpetab karjääri

38-aastane Petrov, kelle arvele kuulub muu hulgas 13 hooaja jagu mänguaega Itaalia erinevates klubides, tõmbas möödunud hooajaga klubihokile joone alla, Baltic Challenge Cup jääb tema jaoks ka viimaseks koondise esinduseks.

''Mitte kaua aega tagasi, aga pärast praegu valitsevat olukorda, kus mängud jäid ära ning meistrivõistlused olid paariks kuuks kinni, otsustasin, et pean edasi liikuma, et end milleski muus proovile panna. Ka minu pere otsustas, et piisab, ning tuleb lastega rohkem aega veeta. Samuti on tegu vanusest tingitud otsusega, sellist põnevust nagu varasemalt enam ei ole, '' selgitas Petrov karjäärilõppu.

Petrov tegi Eesti meeste koondises debüüdi 2000. aastal ning sellest ajast alates on ta järjepidevalt koosseisu kuulunud. Rahvusesinduse punktitabelis jagab Petrov aga teist kohta Robert Roobaga, mõlema arvel on 99 punkti. Esikohta hoiab 82 värava ning 70 sööduga Andrei Makrov, kelle jaoks Baltic Challenge Cup samuti karjääri viimaseks turniiriks jääb.

''Muidugi oleks võinud paremini või halvemini välja kukkuda, aga aega tagasi ei saa. Minu karjääris oli palju positiivseid emotsioone. Samuti perekond, lapsed ja uued sõbrad - kõik tänu hokile, '' võtab Petrov hokile pühendatud aastad kokku.

Kohtla-Järve Central noortesüsteemist kasvanud Petrovi kogemuste hulgas on ka hooaja jagu mänguaega Spartak St. Petersburgi, Metalurgs Liepaja, HC Salamat Montpellier ning Kongsvinger särgis, kuid 2014. aastast on Petrov mänginud erinevate Itaalia klubide eest ning profikarjääri viimasel hooajal esindas Petrov Milanot.