Rootsi välistab Pekingi taliolümpiamängude boikoteerimise

Rootsi Olümpiakomitee president Mats Arjes välistas 2022. aasta taliolümpiamängude boikoti, kuigi möönis, et sõnavabadus ja teised inimõigused on olümpiaväärtuste oluline osa.

Arjes ütles, et ainult ÜRO tegevus võib takistada nende meeskonna minemist olümpiamängudele.

"Boikott ei ole meie jaoks küsimus," lisas Arjes, öeldes, et on kahetsusväärne, et Hiina kodanikele ei võimaldata paljusid inimõigusi. "Rootsi koondis osaleb Pekingi taliolümpiamängudel nii nagu ta on osalenud kõikidel eelnevatel olümpiamängudel. Osalemine nendel mängudel on oluline."

Hiina inimõiguste ajalugu on viinud korduvate üleskutseteni mänge boikoteerida või üle viia teise riiki.

Laskesuusataja Sebastian Samuelsson, kahe olümpiamedali omanik PyeongChangist, on olnud üks rootslaste häälekamaid kriitikuid Pekingi olümpiamängude korraldamisel.

Samuelsson ütles oktoobris, et mängudel osalemine on taunitav, kuid rõhutas, et ükski sportlane ei saa otsustada sinna mitte minna, sest tegu on tähtsaima sündmusega paljude sportlaste karjääris.

24-aastane sportlane lisas Twitteris: "Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) ülesanne ei ole Hiina probleemide lahendamine, kuid ROK-i kohustus oli tagada, et mängud seal ei toimuks."

Hiinat on süüdistatud sunniviisilises uiguuri tööjõu kasutamises, massilise jälgimisprogrammi elluviimises, tuhandete inimeste väljasaatmislaagrites kinni pidamises, sundsteriliseerimises ja uiguuride pärandi tahtlikus hävitamises.

Peking väidab, et laagrid on väljaõppekeskused, mille eesmärk on hävitada islamistlik äärmuslus ja separatism ning eitab neile esitatud süüdistusi.

Hiina on seni keeldunud üleskutsest anda ÜRO-le ligipääs piirkonna uurimiseks.

Rahvusvahelise Olümpiakomitee president Thomas Bach on Hiinas mängude korraldamist kaitstes rõhutanud, et organisatsioon ei ole "maailma valitsus" ning asepresident John Coates sõnas, et Hiina survestamine inimõigustele ei kuulu nende pädevusse.