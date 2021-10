Täiseduga jätkav Napoli ei tõsta jalga gaasilt

Napoli kulutas pühapäeval parajalt kodufännide närve, sest esmalt ei suutnud Lorenzo Insigne avapoolaja keskel Torino võrku saata penaltit ja 57. minutil jättis VAR suluseisu tõttu lugemata Giovanni Di Lorenzo tabamuse.

Viigiline mäng jätkus 81. minutini, mil viimaks tagas kodumeeskonnale kolm punkti Victor Osimheni värav.

Heas hoos jätkab ka Torino linnarivaal Juventus, kes alistas Moise Keani 16. minuti väravast 1:0 AS Roma. Minut enne poolajavilet ei realiseerinud Jordan Veretout Roma kasuks penaltit. Võit oli Juventusele neljandaks järjestikuseks.

Napoli on võitnud kõik kaheksa käesoleval hooajal toimunud liigamängu, endale on lubatud lüüa kõigest kolm väravat. Kahe punktiga jääb neist maha AC Milan, Inter jääb kolmandana seitsme silma kaugusele. Juventusel on seitsmendana 14 punkti.